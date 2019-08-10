Рейтинг Путина рекордно снизился впервые за 18 лет

У президента России Владимира Путина снизилась поддержка - голосовать за него на выборах готовы лишь 43% граждан.

Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение» передает BBC.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за прошедшие 18 лет. Только в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%.

Эксперты связывают снижение рейтинга с протестами из-за выборов в Мосгордуму - и прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.

Также в данных исследования говорится, что почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года.

Как известно, в Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Все протесты постоянно жестко пресекаются сотрудниками полиции и Росгвардии. В субботу, 3 августа, полиция задержала не менее 89 человек. 28 июля число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму составило 1371 человека.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве пройдет санкционированная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Московскую городскую думу. Мэрия российской столицы согласовала митинг численностью 100 тысяч человек. В поддержку митинга высказались в том числе известный российский журналист Юрий Дудь, а также популярный рэпер Oxxxymiron.