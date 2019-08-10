Исполком Николаевского горсовета опять не согласовал демонтаж барельефа Ленина на памятнике возле «Юности», несмотря на решение суда

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в очередной раз не утвердили демонтаж части памятника Ленинскому комсомолу, а точнее барельеф с лицом Владимира Ленина.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Известно, что согласно проекту решения, демонтировать должны отдельные элементы памятника - барельеф Ленина, доску с надписью «Сооружено в честь 60-летия ВЛКСМ в октябре 1978 года» и доски со словами поэта Маяковского: «Стой миллионный незыблемый мол краснознаменный комсомол». Данные работы поручили выполнить администрации Ингульского района, так как памятник находится на их территории.

В этот раз исполняющий обязанности директора юридического департамента Николаевского горсовета Евгений Юзвак отметил, что решение суда не было выполнено, в связи с чем ведомости по этому делу были направлены в центральное отделение полиции. Для выполнения решения суда Юзвак попросил членов исполкома принять решение и поддержать демонтаж.

Ни у кого не возникло вопросов и предложений, однако на голосовании девять человек воздержались и решение не было принято.

Напомним, 28 мая этот вопрос уже звучал на исполкоме - тогда на заседании члены исполнителнього комитета не поддержали демонтаж барельефа Ленина.