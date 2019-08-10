Начальник Генштаба Хомчак подписал рапорт об увольнении генерал-майора Назарова из рядов ВСУ

Рапорт об увольнении из рядов Вооруженных сил генерал-майора Виктора Назарова, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, 9 августа подписан начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком.

Об этом на странице в Facebook сообщает главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, в последнее время Назаров выполнял большую часть работы экс-начальника Генштаба Виктора Муженко.

«У Назарова достаточная выслуга лет для выхода на пенсию. За последний год согласно приказу бывшего НГШ Виктора Муженко Назарову начислялись премии на уровне зарплаты начальника Генштаба, так что пенсия будет начислена высокая, исходя из этих цифр. Назаров на самом деле вел вместо Муженко большую часть работы с документами в ГШ, международный блок, был вторым по влиянию человеком, одновременно исполняя обязанности первого заместителя начальника Генштаба», - сообщает Бутусов.

Бутусов также отмечает, что Муженко с Назаровым построили систему ручного управления в Генеральном штабе.

«Знаковое увольнение. Муженко и Назаров построили в Генштабе систему «ручного управления», где главную роль играл контроль, а не самостоятельное принятие решений в рамках своей компетенции. И теперь для Хомчака настоящий вызов - сумеет ли он построить более оптимальную модель работы. Скоро увидим», - добавил Бутусов.

Напомним, что 14 июня 2014 года на территории Луганской области боевики сбили Ил-76МД. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли. В марте 2017 года в связи с этой трагедией суд приговорил генерала Виктора Назарова к семи годам тюрьмы. Назаров как тогдашний руководитель штаба АТО был обязан осуществлять управление воинскими частями, привлеченными к операции, анализировать информацию и прогнозировать возможные действия террористов на Донбассе, однако, вступая в должность, небрежно отнесся к исполнению своих служебных обязанностей. Кроме того, в акте указано, что Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть «осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника» и был проинформирован о террористической угрозе. Назаров подал апелляцию на приговор и остался на свободе.

5 августа Назаров написал рапорт об увольнении.