Глава лесхоза Житомирщины написал заявление об увольнении после того, как Президент Зеленский отчитал его за участие в схеме по незаконной добыче янтаря

Руководитель Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении по соглашению сторон.

Об этом говорится в документе, опубликованном на его странице Facebook.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию. Он назвал его «не полезным государству» во время совещания касательно незаконной добычи янтаря. Президент заявил, что по его данным, чиновник – один из членов схемы. В ответ Куринский заявил, что это клевета.