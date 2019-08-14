Президент Литвы сообщил, что ему «не о чем» говорить с Путиным пока в Украине продолжается усиление напряженности со стороны РФ

Гитнаса Науседа - Президент Литвы Президент Литвы Гитнаса Науседа в настоящее время не видит оснований для контакта с главой России Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал литовскому изданию «LRT».

«О чем можно было бы сейчас говорить с господином президентом России Владимиром Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я оснований не вижу, а главное – у меня нет на это морального права», – сказал Гитнаса Науседа.

По словам президента, Евросоюз в определенном масштабе «расколот во мнениях» в плане отношения к России, но Литва, находясь у границы России, осознает реальную опасность и риски.

«Сегодня ни шуткам, ни обмену дипломатическими словечками просто нет места», – сказал Президент Литвы.

По словам главы государства, он не раз говорил, что не нужно провоцировать конфликты и бросаться грозными словами или терминами друг в друга, но «чтобы говорить о чем-то конкретно, нужно иметь объект разговора».

Напомним, что в Совете Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС заявляют, что непризнание аннексии Крыма Россией является фундаментальным подходом для развития сотрудничества в Черном море. А ранее международный трибунал обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряка и вернуть корабли.