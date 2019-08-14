В Кабмине отказались рассматривать увольнение Кличко с должности главы КГГА

Кабинет министров не будет рассматривать вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующий состав правительства рассматривать его не будет», - написал Рябчук.

Напомним, 24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. После этого Кличко останется только на посту мэра Киева, утратит значительные полномочия и будет «свадебным генералом». Кличко ранее заявил, что глава Офиса Президента Богдан навязывал ему «смотрящего». Богдан сказал в ответ, что Кличко потерял контроль над Киевом, а «смотрящие» предлагали $20 миллионов, чтобы его не трогали. Гройсман обещал вынести этот вопрос на ближайшее заседание, после чего ушел в отпуск. В среду, 14 августа, состоится первое заседание за три недели.

13 августа члены правительства от «Европейской солидарности» Ирина Фриз и Иванна Климпуш-Цинцадзе заявили, что если вопрос Кличко будет вынесен на заседание правительства, они будут голосовать против.

Отметим, что реальную исполнительную власть в Киеве имеет глава КГГА, которого назначает президент, тогда как избираемый мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.