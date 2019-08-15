Посол США в Украине заявил, что только Путин может остановить войну на Донбассе

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Уильям Тейлор
Временный поверенный в делах США считает, что Украина не в состоянии сама остановить войну в Донбассе, а решение об этом должны принять в Кремле.

Об этом он заявил во время интервью «Европейской правде».

На вопрос журналистов, может ли Украина самостоятельно остановить войну, Тейлор ответил:

«Нет. Единственный, кто может это сделать - Владимир Путин. Но что важно, что в моменты обострения Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты».

По словам американского дипломата, Путин может закончить войну в Донбассе «хоть завтра»:

«Он просто может сказать т.н. «ДНР» и «ЛНР», чтобы те остановились. Он может забрать с Донбасса российскую армию, спецслужбы, российское вооружение - и всё».

Напомним, 18 июня Соединенные Штаты Америки назначили Уильяма Тейлора новым послом в Украине. Ранее он уже работал на этой должности.

Владислав Фомин

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