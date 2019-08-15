Еще один николаевец назвал себя кандидатом на должность главы ОГА – ранее он тоже сменил фамилию

Анатолий Иванюченко, он же Ян Чернецкий Житель Николаева Ян Чернецкий подал декларацию как кандидат на должность главы Николаевской областной государственной администрации.

Соответствующую декларацию Чернецкий подал 14 августа.

В декларации Чернецкого за 2018 года заполнены только два раздела: что он как предприниматель заработал 75 тысяч гривен, а в «Гражданском формировании по охране общественного порядка Корабельного района г. Николаева «Каскад» – 50 тысяч гривен. До декабря ее возглавлял некий Иванюченко Игорь Богданович – вероятно, брат Чернецкого.

Как известно, в 2014 году на пост городского головы Николаева баллотировался правозащитник Анатолий Иванюченко, а за неделю до выборов, когда уже утвердили бюллетени, он изменил имя и фамилию на Ян Чарнецкий – в теризбиркоме назвали это «бестолковой провокацией».

Отметим, что Чернецкий претендовал на многие чиновничьи должности в Николаевской ОГА и горсовете и подавал свои декларации как кандидат на места начальника управления молодежи, директора департамента соцзащиты, заместителя начальника управления инфраструктуры, замначальника руководителя аппарата ОГА, департаменте внутреннего финансового контроля мэрии, департамента ЖКХ и департамента энергоэффективности. Всего в реестре 20 подобных деклараций.

На ресурсе «work.ua» также можно найти резюме человека с таким же именем от 21 марта, который искал работу юрисконсульта и хотел работать за 8 тысяч гривен. Автор резюме кроме обширного перечня прошлых рабочих мест указал и о своей общественной деятельности.

Напомним, ранее в реестре деклараций появилась декларация о доходах Владислава Комнина, который называет себя кандидатом на должность главы Николаевской ОГА. Предполагалось, что Комнин ранее носил фамилию Телипко, имел отношение к скандалу с плагиатом, партии Ляшко и работал на нынешнего депутата Николаевского городского совета Шанайцу.

В декларации Комнин указал, что должен «Приватбанку» 390,7 тысячи гривен – эти деньги он взял в долг еще в 2011 году. При этом Комнин утверждает, что у него есть 485 тысяч долларов в иностранном банке и криптовалюта на 47,6 миллиона гривен.