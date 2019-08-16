«Посадите всех, кто за него голосовал и перестаньте спекулировать», - Савченко о скандальном законе в ее честь

Ссылки должностных лиц на «закон Савченко», благодаря которому вышел на свободу террорист Валерий Кирсанов, это попытки правоохранителей скрыть свой непрофессионализм.

Об этом на своей странице в Facebook заявила нардеп Надежда Савченко.

Она обратила внимание на тот факт, что осужденного за корректировку обстрела по жилому кварталу Мариуполя судили в течение четырех лет и приговор вынесли только 18 июня 2019 года.

«Это при всех неоспоримых доказательствах? Так что же тогда делали СБУ, полиция, суды, военная и генеральная прокуратура?! Охотились за народным депутатом Савченко?!» — написала она.

Савченко ссылается на мягкость приговора Кирсанову в сравнении с российским приговором ей. Кирсанову за корректировку огня, приведшего к гибели 30 человек и 117 раненым, дали 9 лет заключения. Ей за «псевдо-корректировку», якобы приведшую к гибели двух человек, – 22 года.

«Посадите в тюрьму всех депутатов предыдущего созыва, которые голосовали за так называемый «закон Савченко» и перестаньте спекулировать именем Савченко прикрывая свою непрофессиональность» — призвала Савченко.

Нардеп отметила, что дело не в законе, а в состоянии судебной и правоохранительных систем.

«А закон просто защищает права человека» — резюмировала она.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 августа корректировщик боевиков Кирсанов вышел в Мариуполе на свободу благодаря «закону Савченко». Активисты встретили его зеленкой и помидорами.