В Офисе Президента повесили картины современных украинских художников и поставили статуэтку ждуна

В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского повесили картины современных в основном молодых художников из коллекции Музея истории Киева.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель генерального директора музея Татьяна Костенко.

По её словам, подбором картин занимался Президент и его ближайшее окружение.

«Руководству страны будут создавать атмосферу и поднимут настроение Елена Придувалова, Юлия Полякова, Ольга Адам, Юрий Шаповал , Роман Минин, Алексей Аполлонов, Анастасия Крайнева и Алексей Кондаков», - сообщила представительница музея.

Отметим, что на фото видно, что в приемной на столе поставили маленькую статуэтку ждуна.

Напомним, что ранее у Зеленского планировали переезд Офиса Президента в другое здание.