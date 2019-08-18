Сокращение неэффективных чиновников: популизм или необходимость?

Никогда такого не было и вот опять...

Говорят, что август - это время отпусков, но только не для нас)))

Летние детские каникулы - это хорошая возможность для команды «Теплый дом», чтобы успеть термомодернизировать очередную школу в нашем городе!

Так произошло и этим летом. В нескольких школах и детских садах начали работы по модернизации. В первую очередь, пока дети на каникулах, нужно начать с отопления (замена батарей, коммуникаций), внедрить led-освещение, поставить энергосберегающие окна (не путать с металлопластиковыми). А вот утеплением стен можно заниматься и во время учебного процесса, так как это не сильно мешает учебному процессу.

Но есть ещё важный аспект, когда мы говорим о «Теплом доме» для школ и детских садов. Основная задача нашей программы - сделать учреждение энергоэффективным. Другими словами, сделать учреждение тёплым, светлым, комфортным для детей и экономным по потреблению энергоресурсов. За это в мэрии отвечает Департамент энергоэффективности. А вот вопрос наведения красоты (внутренний ремонт, насыщение техникой и т.д.) внутри зданий - это зона ответственности других специалистов. И существует специальная процедура, по которой чиновники обязаны направлять средства на выполнение этих внутренних работ. Если говорим о школах и детских садах, то это полномочия управления образования! А вот с этого момента и начинаются проблемы.

К сожалению, эти два года работы нашей программы показали, что чиновники управления образования не особо хотят включаться и помогать нам в нашей работе на их объектах.

Но самое печальное то, что они полностью игнорируют проблемы, которые возникают в учебных учреждениях после того, как работы по термомодернизации окончены. Например: строители где-то зацепили и оторвали кусок обоев во время установки окон или же повредили линолеум, или поцарапали двери. Таких нюансов возникает масса, поэтому важно, чтобы после окончания работ по утеплению профильные чиновники могли оценить необходимость выделения дополнительного финансирования, чтобы привести школы в полный надлежащий вид и подготовить к очередному учебному сезону.

Вот читаю на днях заметку в фейсбуке об одной из школ в Корабельном районе, что, дескать, хорошо, что в школе начали делать термомодернизацию, но плохо то, что с родителей начали вымогать деньги на то, чтобы сделать в классах дополнительный ремонт!!!!

Конечно, меня как автора программы «Теплый дом» возмущает тот факт, что кто-то решил воспользоваться тем, что в школе делают термомодернизацию и вместо того, чтобы начать выполнять свою работу по выделению дополнительного финансирования на подготовку школ к новому учебному году, втихую(!) пытаются срубить с родителей деньги на очередной ремонт.

И ведь это не единичный случай! В этой связи возникает несколько вопросов к управлению образования:

- Знают ли они, что в Николаеве уже два года реализуется программа «Теплый Николаев»?

- Выезжали ли хоть на какой-то из объектов, чтобы увидеть, как проходит термомодернизация школ и детских садов? - Что было ими сделано, чтобы школы были не только тёплыми снаружи, но и красивыми, отремонтированными внутри?

- На протяжении этого месяца были две бюджетные сессии. Обращались ли чиновники управления образования к финдепартаменту с предложением выделить дополнительное финансирование на текущий ремонт школ, в которых ведутся работы по термосанации? - Для чего нам целое управление образования, если все равно вымогают деньги у родителей и меценатов на ремонт классов?⁉️

P.S.:

Если вода отравлена, то сколько бы мы туда не добавили сладкого сиропа, все равно это будет отрава. Так и с нашей отравленной городской системой управления - не важно, сколько хороших нужных проектов ты предложишь и реализуешь в нашем городе - городская власть все равно их превратит в отраву!!!!

На повестку выходит один вопрос: может, все-таки, вопрос сокращения ненужных чиновников - это не популизм, а необходимость?!

Игорь Дятлов