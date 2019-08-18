Избранный нардеп от «Слуги народа» оскорбил журналистку, назвав ее «тупой овцой»

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский, избранный от президентской партии «Слуга народа», назвал журналистку «тупой овцой».

Так он прокомментировал интервью лидера своей партии Дмитрия Разумкова изданию НВ, передает «Левый берег».

Журналистка Ольга Духнич во время разговора спросила Разумкова, согласна ли партия «Слуга народа» разделить репутацию с такими людьми, как «Максим Бужанский, ностальгирующий по СССР и временам Виктора Януковича».

Бужанский в ответ написал в телеграме следующее:

«Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому, приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ».

Отметим, что Бужанский стал депутатом Верховной Рады потому, что баллотировался от «Слуги народа». Представители партии взяли 16 из 17 мандатов в родной для Зеленского Днепропетровской области.

Напомним, харьковский народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Михаил Кобцев в соцсети оскорбил айтишников и обозвал индусов.