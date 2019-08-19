НАБУ обвинила Генпрокурора Луценко в том, что он мешает расследовать коррупцию на таможне

Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило генпрокурора Юрия Луценко в том, что он мешает привлекать к ответственности причастных к коррупционным злоупотреблениям на таможне.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, об этом заявили после того, как ГПУ изменила подследственность в деле о растаможке по заниженной стоимости.

«Изменение генпрокурором подследственности по делу по факту злоупотреблений должностными лицами таможен ГФС, которые способствовали деятельности группы компаний по растаможке импортированных в Украину товаров по значительно заниженной стоимости, делает невозможным завершение расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности»,- говорится в сообщении.

НАБУ призвало Луценко принять процессуальное решение и вернуть уголовное производство детективам бюро.

НАБУ расследует дело с октября 2017 года. Оно касается схемы, когда ряд субъектов хозяйствования, с помощью сотрудников ГФС на таможне, проводили растаможку импортных товаров по значительно заниженной стоимости. Из-за этого государство недополучило 170 млн грн. В мае этого года дело передали в ГБР, но ГПУ отменила это решение и передала дело Нацполиции.

В Генпрокуратуре пока заявление НАБУ не прокомментировали.

Напомним, Луценко «на прощание» незаконно забрал у НАБУ и САП расследование дела «Ощадбанка».