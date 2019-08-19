«Не хочу превращать борьбу за кресло в триллер», - глава Госкино подал в отставку

Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил об отставке.

Ильенко написал заявление по собственному желанию.

Об этом он заявил он в своем видеообращении.

- Все имеет свое начало и конец. Я всегда относился в посту как к инструменту достижения своей цели, даже не цели, а мечты: возрождения украинского кино. Но любой инструмент нужен только для определенной работы в определенный момент. Моя мечта сбылась и я считаю, что моя цель была достингута, – говорит глава Госкино.

Ильенко отметил, что не хочет превращать борьбу за это кресло в «триллер с элементами сложно постановочного экшна», потому что это не принесет пользы индустрии.

- Поэтому сегодня я написал Премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя.

Напомним, ранее Госаудит показал неэффективное использование средств Госкино – они не выпустили в прокат 54 украинских фильма.