Президент Зеленский в Киеве проводит официальную встречу с премье-министром Израиля Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые встретились и начали переговоры в Киеве. это первый визит Нетаньяху в Украине за 20 лет.

Об этом сообщает «Громадське»

Официальная церемония встречи состоялась на площади у Мариинского дворца. После исполнения государственных гимнов Израиля и Украины Зеленский и Нетаньяху представили друг другу официальные делегации, после чего отправились в церемониальной резиденции Президента Украины, где начались запланированные переговоры.

Ожидается, что после переговоров президент Украины и премьер-министр Израиля подпишут украинский-израильские документы и потом сделают заявления для СМИ. Также Зеленский и Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Отметим, накануне перед вылетом Нетаньяху заявил журналистам, что намерен обсудить с Зеленским создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят «прекрасные отношения между обеими странами».