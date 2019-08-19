Зеленский заявил, что договорился с премьером Израиля решить проблему с задержанием украинцев на границе

Президент Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху решить проблему массового задержания украинцев на границе Израиля.

Об этом Зеленский рассказал на брифинге в Киеве, передает пресс-служба главы государства.

- В последнее время наши государства активно сотрудничают в миграционной сфере. Речь о многочисленных отказах украинским гражданам на въезд в Израиль. Мы договорились решить эту проблему. Граждане обеих стран должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля, - сказал Зеленский.

Отметим, что в начале 2019 года в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не исключают отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться на границе. В 2018 году Израиль не впустил 7730 украинцев.

Напомним, 19 августа Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые встретились и начали переговоры в Киеве. это первый визит Нетаньяху в Украине за 20 лет.