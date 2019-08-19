Партия «Слуга народа» осудила заявление своего нардепа Бужанского и принесла извинения перед журналисткой, которую он оскорбил

Партия «Слуга народа» считает недопустимыми личные оскорбления любого гражданина страны, в том числе и представителей СМИ.

Об этом на своей странице в Telegram заявила «СН».

«Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского отношении журналистки журнала «Новое Время»», — сказано в заявлении.

Отмечается, что партийное руководство и руководство фракции в Раде принесли извинения Ольге Духнич.

При этом в партии отметили, что понимают чувства Бужанского при ознакомлении с оценочными суждениями журналиста «относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы имеет к СССР и некоторых украинских политиков». Они, в соответствии с официальной позицией «СН», хотя и «чрезмерные», «неэтичные», но «понятные».

«Мы просим представителей средств массовой информации воздерживаться от такого рода оценочных суждений – ведь будучи обнародованным на официальных страницах уважаемых изданий, они в дальнейшем способствуют наклеиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию в качестве народных избранников», — отмечается в документе.

Партия резюмировала, что ее представители всегда готовы к общению со СМИ в любых форматах.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал журналистку Ольгу Духнич тупой овцой. Недовольство депутата вызвало интервью лидера своей партии Дмитрия Разумкова изданию НВ. В ответ журналистка заявила, что она умная женщина и сравнила Бужанского с нагадившим голубем.