Украина намерена открыть свое представительство в Иерусалиме, а Израиль собирается инвестировать в украинскую экономику

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетанияху вопрос создания украинского представительства в Иерусалиме.

Об этом сообщают «Вести».

На данном этапе, по его словам, речь идет о бюро по экономическому и технологическому взаимодействию.

Зеленский приветствовал израильского премьера на иврите словами: «Брухим ха-баим ле-Украина» («Добро пожаловать в Украину»). Он поблагодарил своего израильского коллегу за усилия еврейского государства по сохранению территориальной целостности Украины и позицию против российской аннексии Крыма.

- Мы учимся у Израиля многому, но больше всего в сфере обороны. Тому, как следует отстаивать свою страну и защищать ее безопасность, - отметил Президент Украины.

Он также назвал Израиль главным партнером Украины на Ближнем Востоке и подчеркнул огромный потенциал для развития двусторонних экономических отношений.

- Наши народы пережили две величайшие трагедии в новейшей истории – Голодомор и Холокост. Из сообщений СМИ я знаю, что Биньямин Нетанияху поддерживает инициативу создания мемориала жертвам Голодомора в Израиле. Это будет очень тепло воспринято украинским народом. Я призываю израильские власти признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Мы обсуждали этот вопрос в ходе переговоров, - добавил Владимир Зеленский. - Вы не были в Украине 20 лет. Я думаю, что следующего визита не придется ждать так долго, мы будем видеться чаще. Потому что Украина и Израиль – не только партнеры, но и друзья.

В своем выступлении премьер-министр Нетанияху также отметил, что обе страны связывают многолетние дружеские отношения, и выразил уверенность в их укреплении в период работы Владимира Зеленского на посту Президента. Он тепло поблагодарил Зеленского за приглашение посетить Украину и отметил, что еврейский и украинский народы многое связывает.

- Каждая из стран доказывает, каких успехов можно добиться с обретением независимости. Вместе мы можем удвоить наши успехи. Израиль готов не только привлекать украинских специалистов в разных областях деятельности, но и активно инвестировать в проекты на территории Украины, - сказал израильский премьер.

Нетанияху пригласил украинского лидера посетить Израиль с визитом, причем повторил это предложение дважды. Глава израильского правительства также отметил, что Владимир Зеленский в беседе с ним пообещал ратифицировать соглашение о выплате пенсий, которое было подписано еще в 2008 году, и попросил передать ему точную информацию по этому вопросу.

После окончания совместного брифинга Нетанияху и Зеленского послы двух стран подписали несколько важных соглашений, в том числе об изучении иврита в Украине и украинского языка в Израиле.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что договорился с премьером Израиля решить проблему с задержанием украинцев на границе.