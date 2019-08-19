Президент Зеленский забрал у Вячеслава Боня полномочия временного главы Николаевской ОГА

Вячеслав Бонь Президент Украины Владимир Зеленский освободил Вячеслава Боня от исполнения обязанностей главы Николаевской ОГА.

Об этом говорится в указе Президента Украины №603/2019.

«Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации», - сообщается в указе.

Информации о том, кто будет исполнять обязанности главы ОГА, пока нет. Указ Зеленского не означает, что Боня уволили из ОГА – он остается на должности первого заместителя главы облгосадминистрации.

Напомним, что месяц назад, 17 июля, во время визита Зеленского в Николаев Президент предложил Боню написать заявление об увольнении и тот согласился сделать это. Также Зеленский тогда спросил у Боня, почему Николаев называют «бандитским городом».

Как известно, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Савченко с должности главы Николаевской ОГА и назначил временно исполняющим обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня. 26 июня в Администрации Зеленского ответили, что у них пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Во время визита в Николаев Зеленский предложил, чтобы ему подали список кандидатов на должность главы Николаевской ОГА. После этого о себе заявили два якобы кандидата на должность главы ОГА, но в Офисе Президента не подтвердили, действительно ли эти люди претендуют на такие полномочия.