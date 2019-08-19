Против Портнова были смехотворные юридические обвинения, - гепрокурор Луценко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в одном деле против Андрея Портнова были «смехотворные юридические обвинения», а у другого дела – нет юридической перспективы.

Об этом Луценко заявил в интервью «Цензор.НЕТ».

- На самом деле, я вообще не очень понимаю, почему он выезжал из Украины, так как к нему были смехотворные юридические обвинения, - отметил Луценко. - По зарплате в университете? - Оно было закрыто достаточно давно. А второе обвинение – в том, что он угрожал убийством Богословской – ну... также, по моему мнению, юридической перспективы не имеет. Поэтому, когда он вернулся ... я с ним на разных полюсах политической жизни, но как генпрокурор не имею вопросов, - сказал Луценко.

Он говорит, что в последний раз общался с Портновым в 2008 году, когда Луценко в первый раз привлекли к ответственности за незаконное награждение пистолетами.

- Собственно, тогда мы познакомились, потому что он был близок к Тимошенко. Тимошенко порекомендовала мне с ним пообщаться, а он порекомендовал адвоката, у которого фамилия Богдан (нынешний глава Офиса Президента – ПН). Поэтому и Богдана я знаю с тех пор. Как адвоката, - говорит Луценко.

Напомним, что в 2005-2010 годах Портнов был соратником Юлии Тимошенко. В 2010 году он стал заместителем главы администрации Януковича.

Андрей Портнов в бытность Виктора Януковича участвовал в написании т.н. «диктаторских законов», курировал в АП правовые вопросы. Покинул Украину в 2014 году после событий Евромайдана, долгое время жил в Вене. В марте 2014 года Евросоюз заморозил активы Андрея Портнова, но через год его исключили из санкционного списка. Кроме того, в марте 2017 года ГПУ закрыла уголовное производство в отношении Портнова по подозрению его в присвоении государственных денег.