«Сделано неумышленно и не является проявлением неуважения»: У Зеленского отреагировали на казус с женой премьера Израиля в аэропорту

Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху не собиралась демонстрировать неуважение к Украине, а казусы вроде сегодняшней истории с хлебом в аэропорту не могут отменить важности визита израильского лидера.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, сообщает «Интерфакс-Украина».

- Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине, — сказала она.

По ее словам, это недоразумение не может затмить собой первый за 20 лет визит Нетаньяху в Украину. Он, считает Мендель, «стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT».

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его жена Сара из уважения к Украине специально выбрала для визита в Киев желто-голубую одежду, и назвал инцидент с хлебом в аэропорту «Борисполь» «способом привлечь внимание». Он опубликовал соответствующее видео на странице в Facebook.

- Я совершаю исторический визит в Украину. Но сомневаюсь, получил бы он освещение в СМИ, если бы не было «происшествия с хлебом», – сказал он на видео.

Нетаньяху процитировал руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана, о том, что госпожа Нетаньяху не намеревалась проявлять неуважение к Украине.

- Более того, я вам скажу, она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета именно из уважения к Украине. Но что я вам скажу? Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговле, представительство Украины в Иерусалиме и будут другие важные достижения, пусть так и будет, – сказал премьер Израиля.

- Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание. Продолжим, - пошутил Нетаньяху .

Напомним, во время прилета супругов Нетаньяху в киевском аэропорту случился казус. Женщина проигнорировала национальную традицию подношения дорогим гостям хлеба и соли. Как утверждают журналисты, предложенный ей мужем кусочек хлеба она просто кинула на землю.