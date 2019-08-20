Гендиректор «1+1», избранный депутатом от «Слуги народа», уволился и вышел из бизнеса

Избранный народным депутатом генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко уволился с должности главы медиахолдинга и вышел из бизнеса.

Об этом сообщает Liga.net.

- Свою долю в «плюсах» в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах, - заявил Ткаченко на встрече с журналистами.

Остальной бизнес Ткаченко передал в управление юридической компании, название ее новоизбранный депутат отказался. По его словам, журналисты, которые владеют долями холдинга и стали депутатами, также планируют продать их.

Александр Ткаченко возглавлял медиахолдинг Игоря Коломойского с 2008 года, он остается почетными президентом телеканала «1+1».

В связи с уходом Ткаченко телегруппа «1+1 media» меняет структуру управления холдинга. В состав правления вошли: руководитель 1+1 Digital Анна Ткаченко, глава Shared Services Ярослав Пахольчук, руководитель телевизионного бизнеса Максим Кривицкий, гендиректор ТРК Студия 1+1 Вячеслав Миенко, финдиректор Дмитрий Тузов и директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая.

Ткаченко избран в Верховную Раду нового созыва по списку пропрезидентской партии «Слуга народа» (девятый номер). Он также считается одним из кандидатов на пост главы Киевской городской государственной администрации.