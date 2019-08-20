Скандальный глава Окружного админсуда Киева Вовк ушел с должности

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия.

Об этом он сказала на заседании Высшего совета правосудия во вторник, 20 августа, передают Українськi Новини.

По словам Вовка, с должности главы суда он уходит по собственному желанию. Он также отметил, что полномочия главы суда он сложил с 1 августа, после чего ушел в отпуск.

На сегодняшний день новый председатель ОАСК не избран. Обязанности главы суда будет выполнять Владимир Келеберда.

Вовк также заявил, что он отрицает все предъявленные ему подозрения в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу госорганов. Он убежден, что его уголовное преследование «заказал» бывший президент Петр Порошенко, который якобы мстит ему за решение о незаконности национализации «Приватбанка».

Как известно, 26 июля 2019 детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели санкционированные следственные действия в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

Позже в НАБУ заявили, что председатель и некоторые судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Также НАБУ опубликовало фрагменты запесей разговоров фигурантов дела. 2 августа Вовку объявили о подозрении.