«Посредники», которые предлагают «решить вопрос» за деньги от моего имени – аферисты, - глава таможни Нефедов

Максим Нефедов (справа) и его команда Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что все, кто в бизнес-кругах называет его «посредником» в коррупционных схемах на таможне – мошенники.

Об этом он заявил во время рабочей встречи с бизнесом, передает «Укринформ».

«Я не чувствую политического давления. Я ни с кем не согласовываю своих назначений, не обсуждаю каких-то конкретных личностей. Нет никаких посредников, которые представляются, что от меня. Хочу заверить, что это аферисты», - сказал Нефедов.

Отметим, что ранее Нефедов призвал граждан обращаться к нему напрямую в случае коррупции на таможне.

«Если у вас таможня требует взятки - пишите мне напрямую в ФБ, если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефьодову - это жулики. Сдавайте жуликов мне. Если кто-то говорит, что «договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой чего-либо - это мутанты. Сдавайте их Алексею Гончаруку и Давиду Арахамии», - написал Нефедов .

Нефедов также отметил, что из всех полученных сообщений только два были по сути дела - там были конкретные данные о злоупотреблениях и нарушениях.