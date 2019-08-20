Офис Президента намерен упростить увольнение чиновников, чтобы те не «прятались» на больничном и за ними не бегали

Офис Президента Украины готовит законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих. Его могут внести в Верховную Раду нового созыва как неотложный.

Об этом журналистам заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, сообщает «Цензор.НЕТ».

- Сейчас мы наработали совместно с Офисом Президента законопроект, я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной, относительно того, чтобы упросить вопросы увольнения и найма на госслужбу, – сказал Нефедов.

По его словам, изменения в закон о госслужбе необходимы для обновления реформируемой таможенной службы.

- Закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников… Конечно, если мы будем по шесть-семь месяцев бегать за каждым госслужащим – он может в любой момент пойти на больничный и де-факто находиться там вечно – полагаю, тогда процесс обновления (таможни) точно затянется, – прокомментировал глава таможенной службы.

По словам Нефедова, к настоящему времени лишился должности только один из руководителей таможен, увольнения которых требовал президент Владимир Зеленский.