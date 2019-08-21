НАБУ закрыло дело о якобы растрате госсредств против кинокомпании Зеленского «Киноквартал»

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство, открытое по факту возможной растраты госсредств компанией президента Владимира Зеленского «Киноквартал».

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос «Українських Новин», передает «Левый берег».

«Указанное уголовное производство закрыто 8.07.2019 на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО «Киноквартал» признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 (растрата госсредств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса», - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2019 года, в разгар президентской компании, организация «Союз добровольцев» обратилась с заявлением в НАБУ, в котором сообщалось, что компания «Киноквартал» растратила государственные средства в процессе съемок фильма «Я, ты, он, она». По версии союза, Госкино финансировало 49% бюджета при условии создания фильма полностью на украинском языке, однако компания не выполнила требование. Руководитель НАБУ Артем Сытник сказал, что детективы не установили факта преступления и отказались открывать уголовное производство, однако суд по обращению «Союза добровольцев» обязал НАБУ сделать это.

В январе в Госкино сообщили, что фильм «Я, ты, он, она» за 19 дней проката собрал 61,9 млн грн, установив абсолютный рекорд в украинском прокате. Фильм вышел на украинском языке. 22 февраля компания – производитель фильма «Я, ты, он, она» перечислила на счет Госкино более 11,6 млн грн – долю государства за коммерческое использование прав на фильм.