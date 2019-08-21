Суд обязал НАБУ открыть дела на Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения об уголовных правонарушениях пятого президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел страны Павла Климкина.

Об этом говорится в решении суда от 15 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно решению суда, НАБУ должно внести сведения в реестр не позднее 24 часов после получения копии постановления.

В документе указывается, что заявитель подал в НАБУ заявление о совершенных Порошенко и Климкиным уголовных правонарушениях по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Вместе с тем, в решении суда не уточняется, в чем конкретно состояли преступления Порошенко Климкина.

Напомним, ранее суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Парубия и расследовать возможное злоупотребление властью.