У Зеленского на должность главы Николаевской ОГА не рассматривают ни криптомиллионера Комнина, ни дружинника Чернецкого

Анатолий Иванюченко, он же Ян Чернецкий и Владислав Комнин-Телипко В Офисе Президента Украины не рассматривают Владислава Комнина-Телипко и Яна Чернецкого в качестве кандидатуры на должность главы Николаевской ОГА.

Об этом идет речь в официальном ответе Департамента доступа до публичной информации ОП корреспонденту «Преступности.НЕТ», который опубликовал журналист Тарас Леонтян на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в реестре деклараций появилась декларация о доходах Владислава Комнина, который называет себя кандидатом на должность главы Николаевской ОГА. Предполагалось, что Комнин ранее носил фамилию Телипко, имел отношение к скандалу с плагиатом, партии Ляшко и работал на нынешнего депутата Николаевского городского совета Шанайцу.

Позже еще один житель Николаева Ян Чернецкий подал декларацию как кандидат на должность главы Николаевской областной государственной администрации. Как известно, в 2014 году на пост городского головы Николаева баллотировался правозащитник Анатолий Иванюченко, а за неделю до выборов, когда уже утвердили бюллетени, он изменил имя и фамилию на Ян Чарнецкий – в теризбиркоме назвали это «бестолковой провокацией».

«По информации, предоставленной директором по вопросам региональной политики и децентрализации, ни одна из указанных кандидатур на должность главы Николаевской областной государственной администрации не рассматривается», - говорится в ответе.

Напомним, 17 июля во время своего официального визита в Николаев при общении с представителями власти и общественности в аэропорту президент Украины Владимир Зеленский заявил, что много локальных вопросов может и должен решить будущий глава областной государственной администрации в Николаевской области. Но, по словам Гаранта, нужной кандидатуры пока еще нет. Поэтому он обратился к людям с предложением подать ему список кандидатов, которые могли бы возглавить ОГА.

Ранее в администрации Зеленского ответили, что у них не было кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Позже секретарь инвестиционного совета Арахамия решил спросить у пользователей соцсети, кого они видят главой Николаевской ОГА.