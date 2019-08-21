Новым главой Одесского облсовета избрали депутата от БПП Паращенко, а его замом стал представитель Оппоблока

Во время тайного голосования депутаты Одесского облсовета большинством в 55 голосов избрали новым главой совета представителя фракции Блок Петра Порошенко «Солидарность» Сергея Паращенко.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Паращенко прочитал присягу главы облсовета и занял свое место за трибуной.

Его предшественника Анатолия Урбанского на сегодняшней сессии уволили с должности главы облсовета и лишили мандата депутата регионального собрания, поскольку на внеочередных парламентских выборах он стал народным депутатом.

Также первым замом главы Одесского облсовета выбран депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Шкаровский. За Шкаровского проголосовали 53 депутата. За отставку действующего главы Облсовета Урбанского проголосовало 55 депутатов.

Учитывая проходившие во время прошлой сессии потасовки в сессионном зале и акцию протеста у входа, сейчас здание ОГА взяли под охрану. У входа дежурят десятки полицейских и нацгвардейцев, журналистов просят проходить в зал через внутренний двор ОГА, в котором стоят несколько автобусов с силовиками. Также правоохранители дежурят у входа в сессионный зал.

Напомним, 16 августа, в Одессе на сессии областного совета местные депутаты, во время обсуждения о назначении нового главы облсовета, устроили драку.

Справка: Сергей Паращенко родился 6 августа 1972 года в селе Виноградовка Арцизского района Одесской области. Окончил Виноградовскую среднюю школу. В 2005 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности «правоведение». В 1995 году, после завершения учебы, вернулся в родное село и занялся предпринимательской деятельностью. В 24 года возглавил небольшое фермерское хозяйство, а феврале 2000 года возглавил местную агрофирму «Бургуджи». Неоднократный победитель республиканских турниров, призер Украины, многолетний член сборной области и кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

Дважды избирался депутатом Арцизского районного совета. В 2010 году избран депутатом Одесского областного совета по мажоритарному округу Арцизского района.

В октябре 2015 года избран депутатом Одесского облсовета седьмого созыва. Возглавлял фракцию «Блок Петра Порошенко « Солидарность».

11 марта 2019 года был назначен первым заместителем главы Одесской ОГА, 10 апреля стал вр.и.о. главы ОГА. Исполнял обязанности губернатора до 11 июня, пока не был уволен президентом Владимиром Зеленским.