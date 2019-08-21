Президент Зеленский внес на согласование в Кабмин кандидатуры трех глав ОГА – правительство их одобрило

Вице-премьер-министр Павел Розенко обнародовал имена еще троих кандидатов в губернаторы, которых президент Владимир Зеленский предложил Кабинету министров на согласование.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Павел Розенко.

Этот вопрос был вынесен на рассмотрение заседания правительства.

Винницкую областную государственную администрацию должен возглавить вице-мэр Винницы Владислав Скальский, Ровенскую - бизнесмен, директор киевской фирмы «Монтаж» Виталий Коваль, Запорожскую - владелец «Ровенского домостроительного комбината» (производитель железобетона и бетона) Виталий Туринок.

Владислав Скальский Виталий Коваль Виталий Туринок

Обновлено в 14:09. «Украинская правда» сообщает, что Кабинет министров согласовал предложенные президентом Владимиром Зеленским кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской облгосадминистраций.

Напомним, в Офисе Президента Украины не рассматривают Владислава Комнина-Телипко и Яна Чернецкого в качестве кандидатуры на должность главы Николаевской ОГА.

17 июля во время своего официального визита в Николаев при общении с представителями власти и общественности в аэропорту президент Украины Владимир Зеленский заявил, что много локальных вопросов может и должен решить будущий глава областной государственной администрации в Николаевской области. Но, по словам Гаранта, нужной кандидатуры пока еще нет. Поэтому он обратился к людям с предложением подать ему список кандидатов, которые могли бы возглавить ОГА.

Ранее в администрации Зеленского ответили, что у них не было кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Позже секретарь инвестиционного совета Арахамия решил спросить у пользователей соцсети, кого они видят главой Николаевской ОГА.