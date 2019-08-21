ЗеФранкенштейн

У каждого зла есть имя. Часто монстры носят имена своих создателей. Например, Франкенштейн. Уже бестолку объяснять нечитающему пласту, что это имя создателя, а не творения, теперь это просто имя нарицательное.

Но это правильная политика — давать злу имя создателя. Воспитывает осознанность и ответственность, как мне кажется. Ну знаете, как у нас говорят — ямы Сенкевича, аэропорт Савченко, всё понятно.

Со Слугами народа тогда выходит закономерно, у них всё, как по учебнику...

Ещё недавно, в канун дня голосования, я задумывалась, как после выборов будут жить действующие нардепы и те, кто уже в который раз пытаются ими стать, когда будут сброшены со своих воображаемых и нарочито транслируемых во всех своих СМИ пьедесталов? Как будут вести себя их пиарщики, нахреновертившие подборку придебильных кейсов на этой кампании? Когда их «лидер гонки», «единственный сильный кандидат», «умный избиратель выберает нашего», вернётся в точку с координатами 0x - 0y.

А новосозданные парламентарии тем временем, не без помощи, воспарили по оси ординат.

Пока я смотрела на шахматную доску, вынуждена признать, провтыкала вспышку сзади.

«Не хватило уменья, видно,

За такие творения стыдно,

Вытворяют они такое —

Стало страшно уж нам обоим»

(с) Рыжий Канцлер Ги, «Песенка Люцифера»

Я люблю политику, психологию, массовые коммуникации и весь инструментарий масштабного красивого влияния. Люблю препарировать и изучать, как устроен венец творения, и какими кнопками он управляется. Моя огромная душа, запертая в тщедушном теле, обожает влияние, при том, что ей совершенно чужд мотив признания и власти. То есть пофиг, что и кто думает о том, что я делаю, если я знаю, что эта работа сделана правильно и очевиден результат. Это моя парадигма.

И за неприличную кучу лет внезапно для меня оказалось, у неё есть баги. Потому что это — парадигма Франкенштейна.

В связи с таким «спотвореним відчуттям реальності» Франкенштейн легко увлекается своим творчеством, уходит в работу, получая нужный результат, но при этом порождая грандиозное по своим масштабам чудовище.

Да, я с восхищением наблюдала за годами кропотливой и скрупулезной работы столичной Зе Команды (напомню, что первый сезон сериала вышел в 2015 году). Надо отдать должное команде Дмитрия Разумкова. Как по учебнику, красиво, читался и понимался каждый шаг, можно было наслаждаться их трудолюбием и умением лавировать как чертов канатоходец, не перекашиваясь ни на одну сторону политоппонентов. Да и в Нико приезжали столичные профессионалы из топа списка и из команды центрального штаба, с которыми было приятно иметь дело.

Мне казалось, что в Нико, наконец, тоже возможно чудо. Что можно взять эту девственную идею, миссию, и собрать под её флагами разумных, ответственных, сильных и умных людей. Готовых созидать. Готовых менять. Если Давид Арахамия с нами, кто против нас?

Но наивно было так полагать. Плодами молчаливой революции бюллетенями на президентской кампании, как обычно, воспользовались негодяи, чьи мотивы и ценности — власть, деньги и признание. Люди, которые не успели ещё получить полномочия рукамиводителей местного представительства, кто так нарочито пророчил себе политическое будущее и связи в Киеве, уже, вместо того, чтобы объединять вокруг себя, разжопились с половиной города, даже со своими волонтерами, которые идеологически намного подкованнее их! Волонтеров, которые работали ещё на президентской кампании, шпыняли и перебегали ими всю парламентскую.

По всей вертикали Зе власть показательно продемонстрировала своё отношение к медиа. В Николаеве, кстати, тоже. Медийщики знают, о чем я. А сами избранники после парламентской кампании, наполненной сюжетными клипами, роликами, полиграфией, ивентами и прочим, и оставшись без команд, стали бестелесны и незримы, как Каспер Доброе Приведение.

Салют закончился. Остался пепел. Теперь год этот парламент разгонять нельзя, за это время их судьба — как у ворошиловских стрелков, сделать считанные нужные выстрелы. И никто не тешит себя иллюзиями, что с ними можно дискутировать о Северном потоке, Роттердам + или возвращении института военного трибунала. Они — инсталляция. Как Синяя рука сейчас на 8 Причале. Только с одним нужным пальцем. Которым нужно нажать нужные кнопки, чтобы изменить правила игры для тех, кто придет за ними. Остаётся верить, что этот план реализуем.

А потом придут другие. Возможно. Вскрытие покажет)

Как и на места глав ОГА должны прийти ликвидаторы этого органа, и желательно, не те, что себя видят в этом кресле в своих грезах.

Но впереди ещё местные. И тут уже не остаётся никаких иллюзий. Франкенштейн-эпидемия продолжится...

to be continued...