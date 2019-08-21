Рада отсрочит штрафы за «евробляхи» на три месяца после начала работы нового парламента, - Рябошапка

Зеленский внесет законопроект об отсрочке штрафов за «евробляхи» на первом заседании Верховной Рады. Также, будут усовершенствованы процедуры растаможивания.

Об этом сообщается на портале Президента.

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что штрафы для владельцев «евроблях» отсрочат еще на три месяца, в связи с обеспокоенностью владельцев таких автомобилей из-за штрафных санкций за превышение срока пребывания на территории Украины нерастаможенных автомобилей (до 170 тысяч гривен или конфискация транспортного средства по решению суда), которые вступают в силу 22 августа 2019 года.

«Больше месяца назад Президент обращался к парламент с инициативой отсрочить непропорционально жесткие санкции за нарушение сроков растаможивания ввезенных из-за границы автомобилей и предлагал рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании. Но Верховная Рада VIII созыва тогда отказала Президенту. Сейчас этот законопроект является приоритетным, и он будет вновь внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены», – пояснил ситуацию Руслан Рябошапка.

Рябошапка отметил, что данный закон является приоритетным, и он будет принят в первый же день работы парламента.

Формально штрафы за «евробляхи» вступают в силу 22 августа, но Рябошапка признал, что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать «евробляхи» полиция право имеет, а штрафовать - не может.

«Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов», - сказал он.

Отметим, что ранее Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №8371 с поправками, внесенными с голоса, которыми предусматривается отсрочка введения в действие закона о штрафах для владельцев «евроблях» на три месяца.