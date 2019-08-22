«Бессмысленный набор букв»: в МИД РФ отреагировали на заявление Зеленского о возвращении России в G7

В Министерстве иностранных дел России осмеяли заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности возвращения РФ в «Большую семерку».

Об этом написала в Facebook спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта на Донбассе. Зеленский заявил, что подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии». Уважаемый господин президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв», - написала Захарова.

Спикер российского МИДа заявила, что от Зеленского «ждут сигналов», и не в соцсетях, а в реальности.

Захарова также написала несколько пунктов «братского ликбеза» для президента Украины о дипломатии и повестке G7.

«Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», - добавила она.

Напомним, комментируя заявления о возможном возвращении России в G7, Зеленский заявил, что сигналом к этому может стать возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль. Только после этих шагов, подчеркнул президент, Россия сможет занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.

Отметим, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в элитный клуб на текущем этапе.

21 августа, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в формат G7.