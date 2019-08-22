«Защитить свою честь и деловую репутацию»: Глава Офиса Президента подал в суд на журналистов программы «Схемы»

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд Киева иск против журналистов-расследователей программы «Схемы».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала «Судебная власть Украины».

Богдан, в частности, хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Гражданский иск поступил в суд 20 августа. Ответчиками указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

Дело будет рассматривать судья Ирина Фролова.

Отметим, в марте в расследовании журналистов программы «Схемы» сообщалось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком. Отмечалось, что о встрече свидетельствуют данные журнала посещений КС.

В начале августа после инцидента с заявлением Богдана о якобы отставке, Медиа-сообщество предостерегло команду президента Зеленского от намеренных провокаций против СМИ.