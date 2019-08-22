Глава ГФС уволил руководителя одесской таможни Власова

И.о. главы ГФС Денис Гутенко уволил главу одесской таможни Александра Власова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский.

«Продолжаем день хорошими новостями. Только что Денис Гутенко подписал увольнение Александра Власова. Уже с его основной должности, Начальника Одесской таможни. Пока в никуда, и тут главное не допустить сохранения его теневого влияния. Для этого ждем такого же решения по его заму, Владимиру Передерию который в это самое время сидит в ГФС в ожидании решения о своей судьбе. Документ о его продлении на и.о. начальника Одесской таможни лежит на столе Гутенко. Но если он его подпишет, это будет означать сохранение всех схем на Одесской таможне еще на месяц и уже с подачи Гутенко. Коррупционные ниточки должны обрываться полностью», - написал Плинский.

Напомним, ранее новый глава таможни Максим Нефедов заявил, что структуре новой Государственной таможенной службы не будет бывшего и.о. главы ГФС Александра Власова.

Ранее и.о. главы ГФС Александр Власов написал заявление с просьбой освободить его от обязанностей главы Государственной фискальной службы. Он сделал это, потому что Зеленский на совещании в Одессе попросил Власова уйти в отставку из-за невыполненного обещания. Тогда с Власова сняли полномочия главы ГФС, но он остался руководить Одесской таможней.

Власов в 1993-1995 годах служил во внутренней безопасности в Николаевской таможне, а затем — в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития. С января 2015 года занимал должность командира спецподразделения налоговой милиции ГФС «Фантом». 5 мая 2017 года возглавил Одесскую таможню (выиграл конкурс).