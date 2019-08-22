«Поблагодарил за отказ возвращать Россию в G7»: Президент Зеленский позвонил премьеру Британии

Президент Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в «Большую семерку». Стороны отметили, что восстановление членства РФ невозможно, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

«Собеседники сошлись во мнении, что в условиях продолжающейся агрессии РФ в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно вести речь о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы», - говорится в сообщении.

Джонсон пообещал, что 24-26 августа повторит свою позицию в ходе саммита "Семерки".

Британский премьер пригласил президента Украины посетить Лондон с официальным визитом и поздравил с Днем Независимости Украины.

Напомним, комментируя заявления о возможном возвращении России в G7, Зеленский заявил, что сигналом к этому может стать возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль. Только после этих шагов, подчеркнул президент, Россия сможет занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.

Отметим, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в элитный клуб на текущем этапе.

21 августа, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в формат G7.