Бывший оперативник СБУ, прошедший в Раду от «Слуги народа», отказался от мандата его место займет сотрудница «Квартала»

Юрист фирмы Hillmont Partners Андрей Лисюк, избранный в Верховную Раду по списку «Слуги народа» (№69), отказался от депутатского мандата.

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Его мандат перейдет директору по цифровым продуктам «Квартала» Елене Хоменко (№129).

«Слуга народа» провела по своему списку 124-х депутатов, еще четырех человек исключили из него до дня голосования. Этим объясняется то, что у Хоменко 129-й номер, а не 125-й.

Еще 130 человек от «Слуги народа» выиграли выборы в одномандатных мажоритарных округах.

Андрей Лысюк – директор юридической компании Hillmont Partners. Окончил юрфак академии СБУ. Работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве. Научный консультант телепроектов СТБ, в частности шоу «Следствие ведут экстрасенсы».

Согласно данным указанным на сайте «Слуги народа» Елена Хоменко окончила экономический факультет Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана по специальности «маркетинговый менеджмент». Получила диплом по маркетингу Чартерного Института Маркетинга (Chartered Institute of Marketing, UK). Директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО «Квартал 95». Работала на руководящих должностях в ведущих телеком- и ИТ-компаниях. Волонтер в ОО «Лига Волонтеров».

Напомним, что после голосования членами подготовительной группы 9 августа было принято решение о проведении первого заседания Верховной Рады 9-го созыва 29 августа.