«Вы не выходите на диалог», - у Сенкевича обвинили Службу автодорог Николаевщины в том, что они не делают свою работу

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета заявили, что Служба автомобильных дорог Николаевщины не выполняет свою работу на дорогах, находящихся на балансе САД в пределах города, и игнорируют обращения Департамента.

Об этом в четверг, 22 августа, заявил директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев в ходе временной комиссии по вопросам инфраструктуры в облсовете, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По его словам, те дороги, которые по идее должны обслуживаться САД, а именно проспект героев Украины, дорога на Ингульском и Варваровском мостах, улица Пушкинская, часть Никольской, Одесское шоссе, Веселиновское шоссе, Большая Морская, не обслуживаются так, как нужно.

— В последнее время эти дороги вообще не обслуживаются и не убираются. Осенью был ремонт струйный, кажется, все на этом закончилось. (...) По Ингульскому мосту вообще невозможно ехать сегодня. Вдоль дорог, по прибордюрной части накапливается мусор. Когда этот мусор каким-либо образом убирается? По три недели эти кучи, - возмутился Коренев.

Кроме того, он отметил, что в Службе автодорог не отвечают на сообщения Департамента, либо отписываются.

— Большая просьба вести диалог. Потому что все эти обращения, которые мы с начала года пишем, остаются без ответа, или это ответ-отписка – то тендеры проводятся, то достаточно сложный ремонт Ингульского моста, но фактически ничего не делается. Мусор убрать конструктивно не сложно, - добавил Коренев.

В свою очередь, в САД заявили, что 5 августа заключили контракт на уборку и выделили соответствующие средства. Что же касается Ингульского моста, по словам сотрудника Службы автодорог, мост починить тяжело, поскольку ямы образовались из-за разрушения основы, которую они починить сами не могут.

— Сейчас по графику начинаются работы. Но по ямочности Ингульский мост имеет много проблем. В данном случае покрытие разрушено в последствии разрушения основы. Нам показывали, что основы, бетонной стяжки и гидроизоляции там уже вообще нет. Мы уже вскрывали это дело, там арматура уже голая осыпается, - сказал сотрудник САД.

Коренев, в свою очередь, отметил, что вопрос не только в Ингульском мосту, и предложил решить проблему в диалоге.

— Мы пишем к вам обращения, вы не отвечаете, и вы не выходите к диалогу. Если необходима помощь органов местного самоуправления, пожалуйста, приглашаю вас в департамент. Давайте разговаривать, что необходимо от города. Если необходимы какие-то проектные решения или специалисты, давайте это обговаривать. Но, повторюсь, Ингульский мост – это 500 метров из 13 километров, - добавил Коренев.

Депутат Александр Бондарь предложил встретиться 28-го августа на расширенном заседании комиссии по вопросам инфраструктуры, при этом Коренев должен принести с собой письма к САД, а Служба автодорог – информацию по всем тендерам и графикам выполнения работ.

Напомним, Служба автодорог Николаевской области проигнорировала обращение департамента ЖКХ Николаевского городского совета с просьбой восстановить дорожное покрытие и убрать прибордюрную территорию Ингульского и Южнобугского мостов.

В свою очередь, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что до назначения нового главы Николаевской ОГА проблема с ремонтом дорожного покрытия и уборки Ингульского моста Службой автодорог Николаевщины решаться не будет.