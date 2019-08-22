Нардеп от «Слуги народа» Негулевский не знает, кто руководит штабом партии Зеленского в Николаеве: «У меня с ними отношений не было»

Новоизбранный народный депутат Украины Игорь Негулевский не знает руководителей предвыборного штаба партии «Слуга народа» в Николаеве.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

На вопрос о том, какие отношения у него были с руководителями предвыборного штаба партии «Слуга народа» в Николаеве Ярославом Рудым и Виталием Кимом, Негулевский ответил, что они штабом не руководили.

— Они не были руководителями. Предвыборный штаб «Слуги народа» - там были другие руководители. Я вам так скажу – штаб «Слуги народа», там непосредственно с Киева нас вели. Непосредственно политтехнологи, технологи, digital-медиа, все вели напрямую с Киева, - сказал Негулевский.

Кроме того, нардеп отметил, что не имел никаких рабочих отношений с Кимом и Рудым.

— У меня с ними отношений вообще никаких не было, у меня с ними просто... Вертикаль с Киева была. Пересекались, общались, но по парламентским выборам не было, - добавил Игорь Негулевский.

Напомним, члены избирательных комиссий от кандидата Владимира Зеленского на выборах Президента заявили, что руководство районного штаба Зеленского с ними не рассчиталось за работу на избирательных участках.