«Не мне выбирать, выбирает партия», - Негулевский о возможном назначении Гайду главой партии «Слуга народа» в Николаеве

Новоизбранный народный депутат Украины Игорь Негулевский прокомментировал возможное назначение его коллеги, нардепа Александра Гайду на должность главы партии «Слуга народа» в Николаеве.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как стало известно изданию «Преступности.НЕТ», на должность главы партии «Слуга народа» хотят выдвинуть нардепа Александра Гайду, победившего на 128-м округе. При этом сам Гайду родился и живет в Одессе. Однако по словам Негулевского, его коллега Александр Гайду долгое время жил в Николаеве.

— Ну не знаю. Насколько мне известно, как я понимаю эту ситуацию, он долгое время работает в Николаеве, он был руководителем «Ника-Теры», всем известно. Я думаю, проблемы города, проблемы области ему тоже знакомы. Это раз, а два, честно сказать – никто еще не знает, кто будет, - сказал Негулевский.

На вопрос о том, кто принимал участие в выборах главы партии, Негулевский ответил, что и выбирает руководство партии, но не нардепы.

— Не мне выбирать, выбирает партия. (...) Мне не все равно, но Александр Васильевич, как минимум, тоже неплохой руководитель, неплохой человек, - добавил Негулевский.

На уточняющий вопрос, откуда у него информация о том, что Александр Гайду жил в Николаеве около 10 лет, Негулевский ответил, что об этом ему сказал сам Гайду.

— В общении с ним я получил такую информацию, я же не проверял, ходит он домой или не ходит, - добавил Негулевский.

Для справки:

Александр Гайду на сегодняшний день проживает в Киеве, а предприятием МСП «Ника-Тера» руководил с 2012 по 2017 год.