«Разукрасим в желто-синие цвета нашу планету»: Президент Зеленский предложил украинцам флешмоб ко Дню Флага

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам всего мира принять участие во флешмобе ко Дню Флага.

Об этом он сказал в видеообращении у себя на странице в Facebook.

Президент предложил каждому украинцу в пятницу, 23 августа, в День Флага, вывесить желто-голубой символ Украины с балкона или украсить им улицу.

— Для нас желтый и синий – это давно уже не просто цвета. В эти цвета покрашено сердце каждого украинца. Я уверен, что завтра вся Facebook-лента будет желто-голубой. Но давайте гордиться Украиной не только online. И у меня есть предложение ко всем украинцам с каждого уголка нашей родины и ко всем украинцам в мире – сделаем флешмоб. Давайте завтра разукрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг с окон. Чтоб каждая улица, каждая площадь, целый город и вообще вся страна стали желто-голубыми, - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также отметил, что таким образом украинцы почтят тех, кто сегодня не имеет возможности вывесить желто-голубой флаг в силу того, что его могут за это наказать.

— Сейчас есть действительно много украинцев, которые вынуждены прятать наш флаг под подушкой. Есть места, где за украинский флаг могут забрать в тюрьму. И, думаю, эти люди многое бы отдали за возможность спокойно пройти со своим флагом. Поэтому, давайте завтра не поленимся и оденем наши улицы в желто-синие цвета, - добавил Владимир Зеленский.

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