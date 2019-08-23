«Отношения между государствами основываются не на «братских отношениях», а на международном праве»: У Зеленского ответили МИД РФ

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич ответил спикеру МИД РФ Марии Захаровой, которая назвала заявление Зеленского «бессмысленным набором букв». По мнению Кориневича, не в компетенции Захаровой комментировать слова главы другого государства.

Соответствующий пост Кориневич написал на своей странице в Facebook.

«Выглядит довольно странно, когда пресс-секретарь МИД РФ комментирует заявления Президента Украины. При всем уважении к должности пресс-секретаря внешнеполитического ведомства любого государства, вопросы отношений с главой другого государства – это компетенция главы государства, а не пресс-секретаря министерства», – написал Кориневич.

Он отдельно остановился на формулировке «по-братски», которую Захарова в своем заявлении использовала три раза подряд.

«Международные отношения между государствами должны основываться не на «братских отношениях», а на международном праве. Если государства в своих межгосударственных отношениях четко следуют основным принципам международного права, нормам многосторонних и двусторонних международных договоров, то все в их отношениях будет хорошо, и государства будут знать, что могут защитить свои права в случае их нарушения другой стороной», – написал представитель президента в Крыму.

Он добавил, что «братские отношения» лучше оставить для близких.

Напомним, комментируя заявления о возможном возвращении России в G7, Зеленский заявил, что сигналом к этому может стать возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль. Только после этих шагов, подчеркнул президент, Россия сможет занять свое место в повестке дня высокой дипломатии. В ответ на это пресс-секретарь российского МИД назвала заявление Зеленского «бессмысленным набором букв».

Отметим, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в элитный клуб на текущем этапе.

21 августа, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в формат G7.