«Это позорные слухи», - Зеленский заявил, что министерство по делам ветеранов АТО не будет ликвидировано

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министерство ветеранов ликвидировать не будет.

Об этом он заявил на форме «Тем, где мы — там Украина».

- Первое и самое главное. Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Я вас очень прошу. Это позорная информация и позорные слухи. Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы. Что не работает и что действительно надо срочно менять, — заявил он.

Также он заявил, что ждет от волонтеров кандидатуру на должность министра.

- Я не хочу сам выбирать эту кандидатуру. Я хочу чтобы вы нам дали кандидатуру, которая является авторитетом, которая может действительно возглавить министерство, — заявил он.

Президент пообещал, что волонтеров будут всегда уважать.

- Я могу гарантировать одно. Наше отношение к вам будет формировать на основе трех вещей. Это: Уважение, уважение и еще раз уважение, — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной церемонии поднятия государственного флага в пятницу, 23 августа, присвоил почетные наименования бригадам Вооруженных сил Украины.