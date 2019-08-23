«Первые результаты должны быть в ближайшие дни», - Зеленский подтвердил готовящийся обмен заключенными

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что уже в ближайшие дни будут результаты по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Об этом он сегодня сказал журналистам в Киеве, передает «Зеркало недели».

- Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать, - отметил президент.

По словам Зеленского, он лично работает над этим вопросом в течение двух месяцев. Он также попросил средства массовой информации не распространять слухи.

По сообщению российских СМИ Россия и Украина предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев к концу августа. В то же время в МИД РФ информацию не раскрывают, ссылаясь на то, что «все подобные вопросы должны решаться профессионалами и компетентными органами на правовой основе»

Напомним, ранее Зеленский провел встречи с родственниками пленных украинцев и сенатором США Портманом

Отметим. последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре прошлого года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73.