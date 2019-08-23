Журналисты поймали Кличко на лжи – на видео он говорил тосты за дружбу со Столаром, хотя публично отрицает отношения с ним

В сети появилось видео застолья, на котором мэр Киева Виталий Кличко поднимает тост за дружбу со скандальным застройщиком Вадимом Столаром.

Об этом сообщает УНИАН.

- Здорово, что друзья все собрались. Вадим Милайлович, спасибо тебе большое, что собрал всех друзей. Предлагаю тост за друзей! - заявил Кличко, обращаясь к Столару во время застолья.

И все бы ничего, но в начале августа в интервью изданию LB.ua Кличко заявил, что не может назвать Столара другом.

- Я знаком с тысячами людей. Друзей у меня… пальцев одной руки хватит. Поэтому я не назову Столара другом, - заявил тогда Кличко. - Он - не мой друг. Не чиновник Киевской городской администрации и не депутат Киевсовета. Столар - бизнесмен, у него какие-то свои проекты. Его, как и Микитася, других застройщиков пытаются привязать к Кличко. Но это неправда. Я знаком со всеми застройщиками в Киеве, со всеми бизнесменами в городе. Но называть их всех моими друзьями - преувеличение. И говорить, что я отстаиваю их интересы - манипуляция, не более. Спрашивать кого-то, почему он пошел в ту партию, а не в другую, я тоже не могу. Это личное решение каждого, они со мной не советуются, - добавил мэр.

Отметим, в 2017 году журналисты программы «Схемы» сообщали, что Виталий Кличко летал на частном самолете вместе с руководителем «Укрбуда» Максимом Микитасем и Вадимом Столаром. В расследовании говорилось о том, что Кличко и Микитась вместе прилетели из Неаполя. В комментарии программе «Схемы» мэр Киева сообщил, что за аренду чартера платил Микитась. По словам Кличко, он случайно встретил застройщика на улице в Неаполе и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет со «стыковкой», а Микитась летел прямым рейсом.

Напомним, 24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. После этого Кличко останется только на посту мэра Киева, утратит значительные полномочия и будет «свадебным генералом». Кличко ранее заявил, что глава Офиса Президента Богдан навязывал ему «смотрящего». Богдан сказал в ответ, что Кличко потерял контроль над Киевом, а «смотрящие» предлагали $20 миллионов, чтобы его не трогали. Гройсман обещал вынести этот вопрос на ближайшее заседание, после чего ушел в отпуск. В среду, 14 августа, состоится первое заседание за три недели. В свою очередь в Кабмине отказались рассматривать увольнение Кличко с должности главы КГГА.