«Может у нее какие-то другие заслуги перед партией есть…», - нардеп Негулевский не знает, как Аллахвердиева попала в списки «Слуга народа»

Новоизбранный народный депутат Украины Игорь Негулевский заявил, что не знает, почему его коллега Ирина Аллахвердиева оказалась в списке партии «Слуга народа».

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Негулевский сообщил, что в ходе обучения нардепов в Трускавце общался с Аллахвердиевой, но не знает, как она оказалась в партии.

— Я не знаю, я списки не составлял и в этом не участвовал. Я ей не задавал этот вопрос. Может какие-то у нее другие заслуги перед партией есть, что она… Просто так никто в партию в списки тоже не попадал, - сказал Игорь Негулевский.

Для справки:

Ирина Аллахвердиева находится в списке партии "Слуга народа" под номером 116. Родилась в 1978 году, проживает в Николаеве, является директором Николаевской областной дирекции «Уника».