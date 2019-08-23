Аваков заявил о ликвидации Департамента по защите экономики – его функции перейдут Службе финансовых расследований

Глава МВД Арсен Аваков решил ликвидировать Департамент защиты экономики Нацполиции.

Об этом он заявил на коллегии МВД, передает «Украинская правда».

Вместо него, а также вместо подразделений расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой, создадут единую Службу финансовых расследований.

- В государстве остро стоит вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми и экономическими преступлениями - Служба финансовых расследований. Сегодня будет соответствующее совещание в СНБО. Мы должны сделать первые шаги. Предлагаю принять решение о ликвидации Департамента защиты экономики Национальной полиции. Это необходимый шаг в направлении дальнейшего развития общегосударственной системы контроля за финансовыми потоками, - сказал Аваков.

По словам Авакова, по этому поводу 23 августа будет соответствующее совещание в СНБО.

Министр также заверил, что профессионалы, которые работали в этом департаменте, будут работать и дальше.

Напомним, команда президента Украины Владимира Зеленского готовится внести в новый парламент как первоочередной законопроект о Службе финансовых расследований (СФР).