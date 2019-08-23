В Минрегионе предложили поделить Николаевщину на четыре района и 33 ОТГ

В Министерстве регионального развития Украины предложили свою модель административно-регионального устройства субрегионального уровня с четырьмя районами и 33 объединенных территориальных общин.

Об этом у себя на странице в Facebook написал вице-премьер министр, министр регионального развития Геннадий Зубко.

По плану Министрества область поделится на четыре региона – Николаевский (с самим Николаевом), Первомайский, Вознесенский и Баштанский.

При этом в области предлагают создать 33 объединенные общины, среди них 9 городских, 13 поселковых и 11 сельских.

Подобные модели административно-территориального устройства являются одним из этапов реформы децентрализации в Украине.

Напомним, глава избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что если удастся завершить реформу децентрализации быстрее, то, возможно, инициируют досрочные местные выборы.