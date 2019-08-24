Президент Зеленский учредил День памяти защитников, погибших за независимость и суверенитет Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом учредил День памяти защитников, которые погибли за независимость и суверенитет Украины.

Об этом он заявил во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости в Киеве.

– Дорогие украинцы. Сегодня здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного почитания мной подписан Указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, – сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, этот День будет отмечаться ежегодно 29 августа.

Как известно, в субботу, 24 августа, в Украине отмечают День Независимости, в связи с чем в Киеве и других городах нашей страны запланированы торжественные мероприятия.