Трамп пригрозил Франции «невиданными тарифами» на вина, если Макрон не откажется от налогообложения американских компаний

Президент США Дональд Трамп грозит Франции «невиданными» налогами на экспорт вина, если Париж не откажется от налогообложения американских «цифровых гигантов».

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro, такое заявление Трамп сделал накануне вылета на саммит G7 во французском Биаррице.

В комментарии Дональд Трамп сообщил, что ему не нравятся налоги, которыми Франция облагает американцев.

«Мне не нравится, что сделала Франция. Я не хочу, чтобы Франция накладывала налоги на наше общество. Это очень несправедливо. Если они будут, мы будем устанавливать тарифы на их вина ... Тарифы, которые никогда не видели», - заявил Трамп.

При этом президент США подчеркнул «хорошие отношения» с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее высокопоставленные чиновники в администрации американского президента сообщили, что Дональд Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии Соединенным Штатам.